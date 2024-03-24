По требованию Израиля "Аль-Джазира" удалила "интервью" о солдатах ЦАХАЛа, насилующих палестинок

В субботу, 23 марта, катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир интервью с жительницей сектора Газы, которая утверждала, что в ходе операции на территории больницы "Шифа" израильские солдаты насилуют и убивают палестинских женщин.

Это интервью активно распространяется в арабском сегменте социальных сетей.

Это "свидетельство" стало поводом для массовой акции протеста в Иордании 24 марта. Тысячи жителей Королевства вышли на улицы и направились к посольству Израиля в Аммане. Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что таким образом иорданцы выражают свой протест "против таких преступлений сионистского режима, как изнасилования и убийства в осажденной больнице "Шифа".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи утром 24 марта опубликовал в Х-блоге сообщение, в котором говорится, что "канал "Аль-Джазира" и рупоры ХАМАСа распространяют новую ложь, без каких-либо доказательств".

Израильский телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что представили Израиля обратились к редакции "Аль-Джазиры", после чего материал был удален с сайта телеканала. Однако он уже успел разойтись по различным соцсетям.