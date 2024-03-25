СБ ООН призвал к прекращению огня в Газе, США "воздержались", Нетаниягу отменил визит в Вашингтон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение отменить визит израильской делегации в Вашингтон после того, как США не наложили вето на резолюцию о прекращении огня, принятую Советом Безопасности ООН. Данная резолюция упоминает освобождение заложников, но не обусловливает прекращение огня их обязательным освобождением.

В понедельник, 25 марта, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газы до окончания священного для мусульман месяца Рамадан. 14 стран проголосовали "за", США "воздержались", не воспользовавшись правом вето. Резолюция была подготовлена Алжиром, Гайаной, Мальтой, Мозамбиком, Сьерра-Леоне, Словенией, Швейцарией, Эквадором, Японией и Южной Кореей.

В заявлении канцелярии главы правительства Израиля говорится: "США отошли от своей последовательной позиции в Совете Безопасности, где всего несколько дней назад увязали прекращение огня с освобождением заложников. Китай и Россия наложили вето на предыдущую резолюцию отчасти потому, что они поддерживали прекращение огня без освобождения заложников. Россия и Китай поддержали нынешнее решение наряду с Алжиром и другими странами. США не наложили сегодня вето на новый проект резолюции, призывающий к прекращению огня без условия освобождения заложников. Это явный отход от последовательной позиции США в Совете Безопасности с начала войны. Это наносит ущерб как военным усилиям (Израиля), так и усилиям по освобождению заложников, поскольку дает ХАМАСу надежду на то, что международное давление позволит им добиться прекращения огня без освобождения заложников. Вчера вечером премьер-министр Нетаниягу ясно дал понять, что если США откажутся от своей принципиальной позиции, он не отправит израильскую делегацию в США. В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаниягу решил, что делегация (в США) не отправится".

После голосования в СБ ООН координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что тот факт, что США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе, не свидетельствует об изменении политики Вашингтона. "Мы последовательны в нашей поддержке прекращения огня и освобождения заложников. Поскольку окончательная версия резолюции не включала осуждение ХАМАСа и не содержала явных требований возвращения заложников, мы не могли ее поддержать", – заявил Кирби.

Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, которая предусматривает смену формулировки с "продолжительное прекращение огня" на "постоянное прекращение огня". Российскую инициативу поддержали Алжир и Китай, США проголосовали против, остальные воздержались, в связи с чем поправка не была принята.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции, касающемуся войны в секторе Газы, было перенесено на 25 марта.

Накануне Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США о прекращении огня в секторе Газы. Тогда "за" проголосовали 11 из 15 членов Совбеза, помимо России и Китая против документа выступил Алжир, Гайана воздержалась. Представители России назвали резолюцию "несбалансированной" и заявили, что документ должен содержать "требование" прекратить огонь, а не говорить о "настоятельной необходимости".