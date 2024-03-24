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Ближний Восток

Гутерриш на границе Газы: "Ничто не может оправдать коллективного наказания жителей сектора"

время публикации: 24 марта 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 09:33
Гутерриш на границе Газы: "Ничто не может оправдать коллективного наказания жителей сектора"
AP Photo/Amr Nabil

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил египетский город Рафах (Рафиах), расположенный на север-востоке Синайского полуострова, на границе с сектором Газой. Он призвал к немедленному прекращению огня в секторе.

"Я глубоко обеспокоен тем, что в священный месяц Рамадан есть люди, которые не могут как следует провести Ифтар (трапезу, завершающую дневной пост)", – сказал он, выразив возмущение тем, что в условиях, что Газа голодает, на египетской стороне границы скопились тысячи грузовиков с помощью.

"Ничто не может оправдать того, что произошло 7 октября. Но ничто не может оправдать и коллективного наказания жителей Газы. Уничтожаются целые семьи, сносятся дома, людей охватывает голод. Мы должны оказаться на правильной стороне истории и заключить перемирие", – заявил генсек ООН.

Отметим, что Россия и Китай использовали право вето, чтобы торпедировать принятие американской резолюции, увязывавшей прекращение огня с освобождением израильских заложников

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