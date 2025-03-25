Внимание, розыск: пропал 6-летний Юнес аль-Талака из Рахата, мальчик не говорит (найден)
время публикации: 25 марта 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 16:56
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 6-летний Юнес аль-Талака из Рахата. В последний раз его видели выходящим из своего дома в районе 29 примерно в 11:30, он шел в направлении мечети Аль-Ахаа.
Приметы пропавшего: рост около 120 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы. Был одет в длинные черные брюки, серую майку с длинным рукавом. Мальчик был босиком. Подчеркивается, что ребенок абсолютно не вербален (не говорит).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию Раата по телефону 08-9913888 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.
Вскоре полиция сообщила, что ребенок найден.