Внимание, розыск: пропал 6-летний Юнес аль-Талака из Рахата, мальчик не говорит (найден)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 6-летний Юнес аль-Талака из Рахата. В последний раз его видели выходящим из своего дома в районе 29 примерно в 11:30, он шел в направлении мечети Аль-Ахаа.

Приметы пропавшего: рост около 120 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы. Был одет в длинные черные брюки, серую майку с длинным рукавом. Мальчик был босиком. Подчеркивается, что ребенок абсолютно не вербален (не говорит).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию Раата по телефону 08-9913888 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.

Вскоре полиция сообщила, что ребенок найден.