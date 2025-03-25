После гибели сотрудника ООН выводит треть своего международного персонала из Газы

Примерно 30 из 100 иностранных работников ООН покинут сектор Газы: это стало результатом гибели сотрудника ООН, гражданина Болгарии, в результате взрыва, ответственность за который ООН возлагает на Израиль.

По утверждению представителей миссии ООН, в результате выстрела израильского танка по зданию в Дир аль-Балахе пятеро сотрудников ООН (граждане Франции, Молдовы, Северной Македонии и Великобритании) были ранены, и один погиб. Израиль отрицал, что взрыв стал следствием танкового выстрела, и отрицал свою причастность к инциденту.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что решение о сокращении присутствия международного персонала в секторе Газы принято по соображениям безопасности и по оперативным причинам. "Мы сокращаем количество международных сотрудников примерно на треть на этой неделе, возможно, немного больше в ближайшее время. Это временная мера. Мы надеемся, что люди смогут вернуться в Газу, как только это станет возможным", – заявил он, подчеркнув, что ООН не покидает сектор Газы.

"Генеральный секретарь принял трудное решение, – заявил представитель ООН. – Несмотря на рост гуманитарных потребностей и усиление нашей обеспокоенности защитой гражданского населения. Организация по-прежнему привержена продолжению предоставления помощи, от которой зависит выживание и защита гражданского населения".

Отметим, что пострадавших сотрудников миссии ООН привезли на лечение в израильскую больницу, и персонал обнаружил скандальный факт: на теле одного из представителей миссии ООН в секторе Газы было несколько нацистских татуировок. На одной руке у гражданина Франции, работающего в Управлении ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) был изображен солдат SS, а на другой руке – девиз SS Meine Ehre heißt Treue! ("Моя честь это верность").

Посол Израиля в ООН Дани Данон направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием инициировать срочное расследование по факту принадлежности сотрудника организации к нацистам. В ответ ООН попросила срочно эвакуировать татуированного сотрудника из Израиля, заявив, что его дальнейшее пребывание в еврейском государстве "небезопасно".