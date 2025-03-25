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Израиль

В среду на границе с Ливаном и прибрежной зоне начнутся учения ЦАХАЛа

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 25 марта 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 19:37
В среду на границе с Ливаном и прибрежной зоне начнутся учения ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В среду, 26 марта, на границе с Ливаном и вдоль северного побережья Средиземного моря будут проходить армейские учения. Они начнутся рано утром и будут продолжаться до четверга, 27 марта.

В ходе учений будут отрабатываться различные сценарии, в том числе защита территории, реагирование на различные угрозы на местности, а также координация действий между различными подразделениями и родами войск.

В зоне проведения учения будет наблюдаться высокая концентрация сил ЦАХАЛа, будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов. В учениях примут участие суда ВМС.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: у граждан нет оснований для беспокойства. Нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с маневрами.

Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, их проведение не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.

Израиль
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