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Израиль

Сотни жителей Газы приняли участие в антивоенной демонстрации

Газа
ХАМАС
время публикации: 25 марта 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 19:03
Сотни жителей Газы приняли участие в антивоенной демонстрации
соцсети

В Байт-Лахии, на севере сектора Газы, состоялась акция протеста, участники которой требовали прекращения войны и отставки правительства ХАМАСа.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал видео с акции протеста, написав, что демонстранты требуют прекратить войну и "осуждают продолжающуюся израильскую агрессию".

При этом блогеры из Газы пишут, что на демонстрации, проходившей возле Индонезийской больницы, звучали лозунги против ХАМАСа. Демонстранты также скандировали: "Народ не хочет войны! Народ не хочет ХАМАС! Народ не хочет "Аль-Джазиру".

Полиция ХАМАСа применила силу для разгона демонстрантов.

Израиль
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