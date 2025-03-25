Сотни жителей Газы приняли участие в антивоенной демонстрации
время публикации: 25 марта 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 19:03
В Байт-Лахии, на севере сектора Газы, состоялась акция протеста, участники которой требовали прекращения войны и отставки правительства ХАМАСа.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал видео с акции протеста, написав, что демонстранты требуют прекратить войну и "осуждают продолжающуюся израильскую агрессию".
При этом блогеры из Газы пишут, что на демонстрации, проходившей возле Индонезийской больницы, звучали лозунги против ХАМАСа. Демонстранты также скандировали: "Народ не хочет войны! Народ не хочет ХАМАС! Народ не хочет "Аль-Джазиру".
Полиция ХАМАСа применила силу для разгона демонстрантов.
فيديو| أهالي بيت لاهيا شمال غزة يرفعون شعارات تطالب بوقف الحرب وتندد بالعدوان المستمر. pic.twitter.com/zbxbZp0g8d— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2025