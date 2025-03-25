Новое явление в Израиле: сломай дорожную камеру и сфотографируйся
время публикации: 25 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 11:16
В последние недели вандалами были повреждены или уничтожены десятки дорожных камер, фиксирующих превышение скорости или проезд на красный сигнал светофора.
Как сообщает 12-й канал ИТВ, речь идет о массовом явлении, в рамках которого вандалы запечатлевают себя во время совершения преступления и выкладывают видеоролики в соцсети.
По данным телеканала, большинство авторов таких видеороликов – израильские арабы. Для порчи камер используются различные способы, от разбивания камеры молотком до вырывания вместе со столбом с помощью трактора.
Пресс-служба полиции сообщила, что центральный отдел департамента дорожной полиции ведет расследование данных инцидентов.