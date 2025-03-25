ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию на юге Ливана командира противотанкового подразделения "Южного фронта" террористической организации "Хизбалла".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что Хасан Камаль Халауи, командир противотанкового подразделения "Южного фронта" террористической организации "Хизбалла", был уничтожен в результате удара по цели в провинции Набатия. Отмечается, что Халауи был причастен к боевым действиям против Израиля, отвечал за транспортировку боевиков и оснащение террористической организации оружием на юге Ливана. В последние месяцы он продолжал террористическую деятельность.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал: на юге Ливана в результате удара ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Хасан Камаль Абу Усама – один из ключевых командиров "Хизбаллы". Он был уничтожен ракетой, выпущенной поздно вечером 24 марта израильским БПЛА по автомобилю в деревне Какайят аль-Джиср, примерно в 12 км от границы Израиля.