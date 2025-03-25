На границе с Египтом пресечена попытка контрабанды наркотиков с помощью БПЛА
время публикации: 25 марта 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 12:53
Во вторник, 25 марта, бойцы 991-го батальона Командования тылом пресекли контрабанду наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что для переправки примерно 50 кг наркотических веществ контрабандисты использовали беспилотник.
Дрон и изъятые наркотики были переданы в полицию Израиля.