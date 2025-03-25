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Израиль

На границе с Египтом пресечена попытка контрабанды наркотиков с помощью БПЛА

Пресс-служба ЦАХАЛа
Полиция
Египет
Контрабанда
Наркотики
время публикации: 25 марта 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 12:53
На границе с Египтом пресечена попытка контрабанды наркотиков с помощью БПЛА
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 25 марта, бойцы 991-го батальона Командования тылом пресекли контрабанду наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что для переправки примерно 50 кг наркотических веществ контрабандисты использовали беспилотник.

Дрон и изъятые наркотики были переданы в полицию Израиля.

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