На границе с Египтом пресечена попытка контрабанды наркотиков с помощью БПЛА

Во вторник, 25 марта, бойцы 991-го батальона Командования тылом пресекли контрабанду наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что для переправки примерно 50 кг наркотических веществ контрабандисты использовали беспилотник.

Дрон и изъятые наркотики были переданы в полицию Израиля.