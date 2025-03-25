По подозрению в подкупе избирателей на севере Израиля арестованы мэр и его заместитель
время публикации: 25 марта 2025 г., 06:27 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 06:33
Полиция сообщает об аресте действующего мэра на севере страны, его заместителя и других подозреваемых по подозрению во взяточничестве, подкупе на выборах и других преступлениях.
В сообщении сказано, что тайное расследование началось в конце 2024 года. Согласно подозрениям, во время последней местной избирательной кампании мэр города и его заместитель через "подрядчиков" покупали голоса избирателей в обмен на предоставление должностей в городе и помощь в победе на городских тендерах.
Сегодня задержанных доставят в мировой суд Ришон ле-Циона.