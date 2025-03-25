По подозрению в подкупе избирателей на севере Израиля арестованы мэр и его заместитель

Полиция сообщает об аресте действующего мэра на севере страны, его заместителя и других подозреваемых по подозрению во взяточничестве, подкупе на выборах и других преступлениях.

В сообщении сказано, что тайное расследование началось в конце 2024 года. Согласно подозрениям, во время последней местной избирательной кампании мэр города и его заместитель через "подрядчиков" покупали голоса избирателей в обмен на предоставление должностей в городе и помощь в победе на городских тендерах.

Сегодня задержанных доставят в мировой суд Ришон ле-Циона.