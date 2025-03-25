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Израиль

Из-за перехода на летнее время отделение МВД в аэропорту в ночь на пятницу закроют

МВД
время публикации: 25 марта 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 16:44
Из-за перехода на летнее время отделение МВД в аэропорту в ночь на пятницу закроют
Nati Shohat/Flash90

В связи с переходом на летнее время, Управление регистрации населения и миграции при МВД объявило, что в аэропорту Бен-Гурион не будут предоставляться услуги и выдаваться временные паспорта ("дарконы") с 23:00 четверга до 06:00 пятницы.

Пассажиров просят учесть этот факт, если они планируют срочно изготовить паспорт перед отлетом в указанное время.

Напомним, в ночь на пятницу, 28 марта, Израиль перейдет на летнее время: в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на один час вперед (то есть "время сна" сократится на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен произойти автоматически.

Летнее время продлится до 26 октября 2025 года, если не будет принято решение об отмене перехода на летнее/зимнее время или об изменении графика этого перехода (оба варианта обсуждались в Кнессете).

Израиль
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