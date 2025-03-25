Суд удержал 50 миллионов шекелей из бюджета ПА в пользу пострадавших от террора

Окружной суд в Иерусалиме издал распоряжение о временном удержании 50 миллионов шекелей в пользу раввина Лео Ди, жена и две дочери которого были убиты в теракте 7 апреля 2023 года.

В октябре 2024 года раввин Ди подал иск против руководства Палестинской автономии, а также против террористической организации ХАМАС за убийство его жени Леи (Люси), а также дочерей Майи и Рины.

"Я призываю всех пострадавших от террора действовать таким же образом, блокируя перевод денег предназначавшихся семьям террористов. Только таким путем мы сможем вместе лишить врага доходов и прибыли", – сказал раввин Ди.

Теракт в восточной Самарии

7 апреля 2023 года на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть 16-летней Рины и 20-летней Майи Ди. Их мать, 48-летняя Лея (Люси) Ди, в критическом состоянии была доставлена в больницу, 10 апреля она умерла.

По данным расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.

Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.

Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и двух дочерей.