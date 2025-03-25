Попытка автомобильного теракта около Маале-Адумим, водитель застрелен
время публикации: 25 марта 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 14:04
Днем 25 марта в районе Мишор-Адумим, недалеко от 1-й трассы и Маале-Адумим, водитель автомобиля попытался сбить полицейского и скрылся с места происшествия.
Полицейские попытались остановить водителя на контрольно-пропускном пункте. Когда он снова попытался скрыться, был открыт огонь на поражение. Судя по сообщению пресс-службы полиции, водитель застрелен.
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