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Израиль

Попытка автомобильного теракта около Маале-Адумим, водитель застрелен

время публикации: 25 марта 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 14:04
Попытка автомобильного теракта около Маале-Адумим, водитель застрелен
Gershon Elinson/Flash90

Днем 25 марта в районе Мишор-Адумим, недалеко от 1-й трассы и Маале-Адумим, водитель автомобиля попытался сбить полицейского и скрылся с места происшествия.

Полицейские попытались остановить водителя на контрольно-пропускном пункте. Когда он снова попытался скрыться, был открыт огонь на поражение. Судя по сообщению пресс-службы полиции, водитель застрелен.

Информация уточняется.

Израиль
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