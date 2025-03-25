Попытка автомобильного теракта около Маале-Адумим, водитель застрелен

Днем 25 марта в районе Мишор-Адумим, недалеко от 1-й трассы и Маале-Адумим, водитель автомобиля попытался сбить полицейского и скрылся с места происшествия.

Полицейские попытались остановить водителя на контрольно-пропускном пункте. Когда он снова попытался скрыться, был открыт огонь на поражение. Судя по сообщению пресс-службы полиции, водитель застрелен.

Информация уточняется.