Солдаты спасли полосатую гиену, попавшую в капкан возле забора безопасности

Военнослужащие 972-го батальона спасли раненую полосатую гиену, которая запуталась в колючей проволоке разделительного заграждения в зоне ответственности территориальной бригады "Биньямин".

Гиену обнаружили во время утреннего патрулирования: она была окровавлена и обессилена, и не могла двигаться. По всей видимости, она застряла в заборе ночью, и несколько часов билась, пытаясь выбраться, но лишь сильнее травмировала себя.

Командир батальона Адир Шукрон связался с оперативным центром и попросил сообщить о происшествии в Управление природы и парков, инспектор Управления прибыл на место вместе с офицером отдела заповедников при Гражданском управлении Иудеи и Самарии и ветеринаром Томером Несиманом.

В сопровождении патрульного отряда они подъехали к разделительному заграждению и быстро и бережно освободили гиену. По словам доктора Томера Несимана, гиена попала в установленный браконьерами капкан правой передней лапой. Она доползла до разделительного заграждения, где и застряла в колючей проволоке. Дав животному седативные препараты, специалисты Управления природы и парков разрезали забор и освободили гиену.

Ее отвезли в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане, в ходе тщательного обследования выяснилось, что капкан переломал пальцы правой лапы. В больнице надеются, что при правильном уходе удастся сохранить конечность пострадавшей от жестокости людей гиене.

Полосатая гиена – крупнейший наземный хищник в Израиле, вес взрослой особи составляет, в среднем, 35 кг. Гиены ведут ночной образ жизни, и обычно наблюдаются поодиночке. Самки воспитывают детенышей практически без участия отцов, малыши остаются с матерью до года и даже больше.

По оценкам Международного союза охраны природы, численность полосатых гиен в мире не превышает 10 тысяч особей и продолжает снижаться. На Ближнем Востоке ее статус определяется как находящийся в высокой степени риска. Чаще всего гиены гибнут от отравлений и наездов транспорта (гиены собирают на дорогах туши сбитых животных и сами попадают под колеса).

Кроме того, на гиен намеренно охотятся арабские браконьеры, их используют для притравки собак для собачьих боев. В Иудее и Самарии регулярно фиксируют случаи намеренного наезда и отстрела гиен – подчеркнем, что речь идет об охраняемых редких животных.