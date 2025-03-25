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Израиль

В Калькилии ликвидирован террорист, планировавший нападение

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 25 марта 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 09:08
В Калькилии ликвидирован террорист, планировавший нападение
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 25 марта в Калькилии, в районе Ан-Наккар, был ликвидирован разыскиваемый террорист Бараа Маскауи. В операции участвовали бойцы бригады "Эфраим", антитеррористический спецназ пограничной полиции ЯМАМ и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

В официальном отчете сказано, что Маскауи планировал в ближайшее время совершить теракт.

Была предпринята попытка задержания террориста. Однако он открыл огонь по бойцам ЯМАМ, не начали стрелять в ответ. Затем были применены РПГ и БПЛА. Террорист был ликвидирован. Кроме того, "нейтрализованы" еще двое террористов.

В здании, где скрывался террорист, рядом с его телом был найден пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Израиль
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