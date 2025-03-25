В Калькилии ликвидирован террорист, планировавший нападение

В ночь на 25 марта в Калькилии, в районе Ан-Наккар, был ликвидирован разыскиваемый террорист Бараа Маскауи. В операции участвовали бойцы бригады "Эфраим", антитеррористический спецназ пограничной полиции ЯМАМ и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

В официальном отчете сказано, что Маскауи планировал в ближайшее время совершить теракт.

Была предпринята попытка задержания террориста. Однако он открыл огонь по бойцам ЯМАМ, не начали стрелять в ответ. Затем были применены РПГ и БПЛА. Террорист был ликвидирован. Кроме того, "нейтрализованы" еще двое террористов.

В здании, где скрывался террорист, рядом с его телом был найден пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").