x
25 марта 2025
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 09:42
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет: в Израиле около 3000 несовершеннолетних проституток. Закон о запрете секс-услуг не повлиял

Законы
Проституция
время публикации: 25 марта 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 08:47
Отчет: в Израиле около 3000 несовершеннолетних проституток. Закон о запрете секс-услуг не повлиял
Пресс-служба полиции Израиля

Во вторник, 25 марта, сайт Ynet и газета "Едиот Ахронот" опубликовали данные отчета Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, согласно которому в проституцию в Израиле вовлечены около 3000 несовершеннолетних.

В публикации приводятся конкретные случаи вовлечения подростков – как девочек, так и мальчиков – в этот "бизнес".

Отметим, что шесть назад, в марте 2019 года, в ходе ежегодной конференции по положению женщин, проводившейся Институтом еврейских исследований имени Шехтера в Иерусалиме, был представлен доклад, в котором рассказывалось о сексуальной эксплуатации в Израиле. Из этого доклада следовало, что в проституцию в Израиле вовлечены около 14 тысяч человек, 95% из них – женщины. Особо отмечалось, что примерно 3000 среди них – несовершеннолетние.

В июле 2020 года в Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг. Министр юстиции Ярив Левин 24 февраля 2025 года опубликовал правовой меморандум для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле станет постоянным.

Однако, судя по публикуемым сегодня данным Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, принятие закона о запрете на приобретение секс-услуг никак не отразилось на статистике вовлечения несовершеннолетних в проституцию. В публикациях Ynet и "Едиот Ахронот" на этот факт внимания не обращают.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

Проституция в Израиле: 81% за легализацию, запрет неэффективен. Итоги опроса Newsru.co.il
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

Министр юстиции намерен сделать постоянным запрет на потребление проституции в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2024

Предъявлены обвинения главным подозреваемым по делу о крупной сети секс-услуг в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 декабря 2022

Опубликован отчет о борьбе с торговлей людьми в Израиле: почти 800 расследований за пять лет