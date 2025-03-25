Отчет: в Израиле около 3000 несовершеннолетних проституток. Закон о запрете секс-услуг не повлиял

Во вторник, 25 марта, сайт Ynet и газета "Едиот Ахронот" опубликовали данные отчета Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, согласно которому в проституцию в Израиле вовлечены около 3000 несовершеннолетних.

В публикации приводятся конкретные случаи вовлечения подростков – как девочек, так и мальчиков – в этот "бизнес".

Отметим, что шесть назад, в марте 2019 года, в ходе ежегодной конференции по положению женщин, проводившейся Институтом еврейских исследований имени Шехтера в Иерусалиме, был представлен доклад, в котором рассказывалось о сексуальной эксплуатации в Израиле. Из этого доклада следовало, что в проституцию в Израиле вовлечены около 14 тысяч человек, 95% из них – женщины. Особо отмечалось, что примерно 3000 среди них – несовершеннолетние.

В июле 2020 года в Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг. Министр юстиции Ярив Левин 24 февраля 2025 года опубликовал правовой меморандум для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле станет постоянным.

Однако, судя по публикуемым сегодня данным Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, принятие закона о запрете на приобретение секс-услуг никак не отразилось на статистике вовлечения несовершеннолетних в проституцию. В публикациях Ynet и "Едиот Ахронот" на этот факт внимания не обращают.