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Израиль

18 нелегалов из Турции задержаны на строительной площадке в Лоде

Нелегалы
время публикации: 25 марта 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 17:33
18 нелегалов из Турции задержаны на строительной площадке в Лоде
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции обнаружили на строительной площадке в Лоде 18 нелегалов из Турции: восемь из них получили разрешение на работу у определенных работодателей, после чего уволились и незаконно работали на стройке, у остальных вовсе не было разрешений на работу в Израиле.

Нелегалы были доставлены в полицию для разбирательства, их ожидает штраф и депортация. Против их работодателя также будут предъявлены обвинения.

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