Подробности попытки теракта возле Маале-Адумим: террорист связан с ХАМАСом

Полиция опубликовала результаты предварительного расследования попытки автомобильного теракта возле Маале-Адумим. Сотрудник полиции задержал для досмотра автомобиль с израильскими номерными знаками в промышленной зоне Мишор-Адумим. При проверке выяснилось, что за рулем находится палестинец, незаконно проникший в Израиль и не имеющий водительских прав.

Палестинец не подчинился указаниям полицейского остановиться, он попытался сбить сотрудника полиции и уехать с места происшествия. Полицейский, жизнь которого была под угрозой, выстрелил в сторону автомобиля, но водитель продолжал движение.

Полицейский вызвал подкрепление и передал данные подозрительного автомобиля коллегам, опасаясь возможного нападения на других граждан. В районе Иерусалима и на въезде в арабскую деревню Азария были установлены блокпосты. Через несколько минут был опознан автомобиль из ориентировки, двигавшийся в сторону Азарии.

Полицейские дали водителю сигнал остановиться, но он вышел из машины и начал убегать пешком. Во время погони сотрудники полиции, действуя по протоколу задержания, выстрелили в воздух, и после того, как подозреваемый не отреагировал на предупреждения, выстрелили ему в нижнюю часть тела.

Подозреваемому, получившему ранения, была оказана неотложная медицинская помощь, он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии. Речь идет о 41-летнем палестинце из деревни Азария, обладателе уголовного и террористического прошлого, связанном с террористической организации ХАМАС.