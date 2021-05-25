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NEWSru.co.il :: В Израиле25 мая 2021 г., 08:31

В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен

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В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. В аэропорту Бен Гурион главу внешнеполитического ведомства США встречал его израильский коллега Габи Ашкенази.

В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.

Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газы без участия в этом процессе ХАМАСа. Разрабатываемый механизм предусматривает передачу средств Газе через Палестинскую автономию, Иорданию, ООН и другие структуры. В дипломатических кругах полагают, что участие руководства Палестинской автономии в этом процессе, усилит его и в Иудее и Самарии, и в Газе.


В дипломатических кругах Израиля нет единого мнения по вопросу о перспективности этого проекта. Есть те, кто считают, что реализовать его невозможно из-за возражения со стороны ХАМАСа. Есть и те, кто считают, что давление со стороны США и Египта способны привести к тому, что ХАМАС согласится на предложенный механизм.

В Израиле также намерены обсудить с госсекретарем США вопросы, связанные с иранской угрозой. Речь идет не только о ядерной программе Ирана, но и о всем комплексе угроз, исходящих от Тегерана.

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