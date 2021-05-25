НДИ и "Еш Атид" договорились о параграфах коалиционного соглашения, в партии Лапида угрожают сорвать выборы президента

Партии "Еш Атид" и "Наш дом Израиль" пришли к соглашению по всем вопросам коалиционного договора. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном партиями утром 25 мая.

Согласно опубликованной информации, достигнуто соглашение по вопросам повестки дня будущего правительства.

Партии договорились об утверждении закона о национальных проектах, таких как строительство двух новых больниц в Галилее и Негеве, нового аэропорта в Неватим, новой крупной линии железной дороги. Партии также договорились об утверждении закона, о минимальном доходе для пенсионеров, составляющем 70% от минимальной заработной платы. По сообщению "Еш Атид" и НДИ, достигнуты договоренности в области религии и государства.

Как стало известно NEWSru.co.il, НДИ обещаны три министерства в будущем правительстве. Одно из них - министерст во финансов, а еще одно министерство развития Негева и Галилеи. Также под контроль партии Либермана будет передана финансовая комиссия Кнессета.

Накануне рабочая группа от "Еш Атид" встречалась с представителями "Кахоль Лаван", "Аводы" и некоторых других партий. После этих встреч было объявлено о прогрессе на переговорах.

При этом не было встреч с представителями партии "Ямина". Без этой партии сформировать коалицию невозможно. В политических кругах полагают, что Лапид хочет прийти к коалиционным соглашениям с большинством партий блока противников Нетаниягу, и тем самым оказать давление на Нафтали Беннета. Накануне телеканал "Кешет" цитировал слова высокопоставленных представителей партии "Ямина", заявивших, что, если не будет альтернатив кроме пятых выборов, партия вновь взвесит возможность союза с блоком противников Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид намерен инициировать роспуск Кнессета в том случае, если его попытки сформировать коалицию в оставшиеся до истечения срока действия мандата девять дней не увенчаются успехом.

Лапид намерен продвигать закон о роспуске Кнессета, чтобы не допустить возвращения мандата парламенту, что откроет окно возможностей в 21 день для создания коалиции. В окружении Лапида опасаются, что в этот срок премьер-министр Биньямин Нетаниягу сумеет получить поддержку 61 депутата.

Представители Лапида беседовали с депутатами от МЕРЕЦ, в частности депутатом Исауи Фрейджем, который, по утверждению "Кешет", подаст соответствующий законопроект.

В настоящий момент неизвестно, состоятся ли выборы одиннадцатого президента Израиля, которые должны пройти 2 июня. Из-за конфликта между "Ликудом" и "Еш Атид" голосование может быть отложено. Глава организационной комиссии Кнессета Карин Эльхарар ("Еш Атид") отказалась назначить специальное пленарное заседание парламента для выборов президента, если на том же заседании не будут рассматриваться законопроекты, получившие право на ускоренное утверждение. Речь идет, помимо прочего, о законопроектах, представленных партией "Наш дом Израиль".

В частности, право на ускоренное рассмотрение получил законопроект, запрещающий депутату, обвиняемому в уголовных правонарушениях, баллотироваться на пост премьер-министра. В "Ликуде" категорически отказываются выносить эти законопроекты на повестку дня.

24 мая президентский совет Кнессета, возглавляемый спикером парламента Яривом Левином ("Ликуд"), принял решение, согласно которому в ближайшие две недели не будут рассматриваться персональные законопроекты, по поводу которых нет консенсуса между основными фракциями парламента. Это решение было принято без участия оппозиционных фракций, и в ответ Карин Эльхарар отказалась назначать заседание Кнессета для выборов президента.

Если президентские выборы не состоятся, полномочия главы государства будут переданы спикеру парламента Яриву Левину. Скорее всего в "Еш Атид" не захотят допустить этого, и поэтому согласятся провести голосование. 24 мая депутат Эльхарар сказала в интервью "Кан РЭКА", что "Еш Атид" предоставит своим депутатам свободу голосования на выборах президента. "Большинство наших депутатов поддержат Ицхака Герцога", – добавила она.