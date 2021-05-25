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NEWSru.co.il :: В Израиле25 мая 2021 г., 20:20

Стала известна стоимость теста на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион

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Стала известна стоимость теста на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион

С 1 июня за тест на коронавирус, который проходят в аэропорту Бен-Гурион все возвращающиеся из-за границы, станет платным.

По информации новостной службы корпорации "Кан" стоимость теста составит 140 шекелей. За каждого человека придется платить отдельно.

Отметим, что днем ранее Шарон Эльрои Прайс, глава департамента общественного здравоохранения в минздраве, в интервью программе "Тохнит Хисахон" на 12-м канале, сказала, что ограничения, действующие в международном аэропорту Израиля будут ужесточены. В частности, нуждающиеся в прохождении карантина должны будут сделать еще один тест на 9-й день после въезда в Израиль.


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