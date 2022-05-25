Накануне Марша с флагами ЦАХАЛ разворачивает дополнительные батареи "Железного купола"

Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон в вечернем выпуске новостей сообщил, что накануне Марша с флагами в Иерусалиме ЦАХАЛ разворачивает дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" из-за угрозы ракетных обстрелов из сектора Газы.

Он напомнил, что в прошлом году Марш с флагами был прерван после ракетного обстрела Иерусалима.

Рой Шарон также говорил о том, что в этом году все представители системы безопасности Израиля (ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция) единодушны в том, что Марш с флагами должен состояться, а его участники могут пройти в Старый город через Шхемские ворота, как это было все годы, предшествующие последнему столкновению с ХАМАСом.

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Накануне Марша с флагами, который состоится в Иерусалиме 29 мая, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай распорядился поднять уровень готовности полиции по всей стране. В полиции отменены отпуска.

Кроме того, принято решение о призыве резервистов трех рот пограничной полиции (МАГАВ), а также о приведении резервистской системы в состояние повышенной готовности.