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В Израиле

Накануне Марша с флагами ЦАХАЛ разворачивает дополнительные батареи "Железного купола"

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Накануне Марша с флагами ЦАХАЛ разворачивает дополнительные батареи
Jack Guez/POOL via AP

Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон в вечернем выпуске новостей сообщил, что накануне Марша с флагами в Иерусалиме ЦАХАЛ разворачивает дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" из-за угрозы ракетных обстрелов из сектора Газы.

Он напомнил, что в прошлом году Марш с флагами был прерван после ракетного обстрела Иерусалима.

Рой Шарон также говорил о том, что в этом году все представители системы безопасности Израиля (ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция) единодушны в том, что Марш с флагами должен состояться, а его участники могут пройти в Старый город через Шхемские ворота, как это было все годы, предшествующие последнему столкновению с ХАМАСом.

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Накануне Марша с флагами, который состоится в Иерусалиме 29 мая, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай распорядился поднять уровень готовности полиции по всей стране. В полиции отменены отпуска.

Кроме того, принято решение о призыве резервистов трех рот пограничной полиции (МАГАВ), а также о приведении резервистской системы в состояние повышенной готовности.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Мая 2022
Накануне Марша с флагами в Иерусалиме поднят уровень готовности полиции. Призваны резервисты МАГАВ
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