Житель Кармиэля найден мертвым; возможно, он стал жертвой криминального конфликта
время публикации: 25 мая 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 13:49
Полиция Кармиэля начала расследование инцидента с применением насилия после того, как в субботу, 25 мая, утром, 34-летний местный житель был найден мертвым в своем доме.
На место происшествия вместе с судебно-медицинскими экспертами были вызваны следователи, которые приступили к выяснению обстоятельств дела.
Предположительно, мужчина стал жертвой конфликта между преступными группировками.