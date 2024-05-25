Житель Кармиэля найден мертвым; возможно, он стал жертвой криминального конфликта

Полиция Кармиэля начала расследование инцидента с применением насилия после того, как в субботу, 25 мая, утром, 34-летний местный житель был найден мертвым в своем доме.

На место происшествия вместе с судебно-медицинскими экспертами были вызваны следователи, которые приступили к выяснению обстоятельств дела.

Предположительно, мужчина стал жертвой конфликта между преступными группировками.