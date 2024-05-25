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Израиль

Житель Кармиэля найден мертвым; возможно, он стал жертвой криминального конфликта

время публикации: 25 мая 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 13:49
Житель Кармиэля найден мертвым; возможно, он стал жертвой криминального конфликта
Flash90

Полиция Кармиэля начала расследование инцидента с применением насилия после того, как в субботу, 25 мая, утром, 34-летний местный житель был найден мертвым в своем доме.

На место происшествия вместе с судебно-медицинскими экспертами были вызваны следователи, которые приступили к выяснению обстоятельств дела.

Предположительно, мужчина стал жертвой конфликта между преступными группировками.

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