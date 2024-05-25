Действия ЦАХАЛа в ночь на 25 мая: операции в районах Туль-Карема, Шхема, Калькилии, Рамаллы, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 мая действовали в Туль-Кареме (в районе Шуэйки) и около Туль-Карема (в Рамине), в Шхеме и около Шхема (в Салеме, Бурке, Джите), в Калькилии (в районе Джаиди), около Рамаллы (в Синджиле, Сильуаде), в Хевроне и около Хеврона (в Дуре, Аль-Маджде), а также в Кабатии (к югу от Дженина).

Сообщалось о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Палестинские источники заявляют, что ночью израильские поселенцы атаковали дома в районе Уади аль-Хусайн в Хевроне. Сообщалось также, что южнее деревни Дура, к югу от Хеврона, израильские военные обстреляли автомобиль с подозреваемыми.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 мая.