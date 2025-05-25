Посол в Вашингтоне будет вызван в МИД Израиля для разбирательства

По информации радиостанции "Кан Бет", гендиректор министерства иностранных дел Израиля Эден Бар-Таль намерен вызвать посла в Вашингтоне Йехиэля Лайтера для разбирательства по поводу его высказываний в адрес оппозиции в Израиле.

Поводом для разбирательства станет интервью, которое дал Лайтер в субботу, 24 мая, консервативному американскому YouTube-каналу PragerU. Посла среди прочего попросили прокомментировать утверждение оппозиции, что Биньямин Нетаниягу затягивает войну в Газе, преследуя личные интересы и выгоду. Лайтер заявил: "В политике оппозиция иногда может быть ужасной. Они заходят слишком далеко. Нет ничего более злонамеренного, чем вот так обвинять главу правительства".

"Я знаю премьер-министра уже 40 лет. Это очень чуткий человек, ему небезразличен его народ. "Затягивать войну? Что это за безумная мысль? – продолжал Лайтер, – Это крайне левые. У крайне левых есть большое влияние по многим темам в СМИ, и они играют на этом. Нет ничего, чего бы они не сделали ради того, чтобы свергнуть Нетаниягу".

При этом посол отметил, что он считает, что легитимно критиковать правительство, но делать это надо, не переходя границ. "Есть предел всему, и они перешли границы. Это должно прекратиться", – добавил он.

Это интервью вышло на следующий день после теракта в Вашингтоне, в результате которого были убиты сотрудники посольства Израиля Ярон Лищински и Сара Мильгрим.

В интервью кроме израильской оппозиции обсуждались такие темы, как война Израиля на разных фронтах, будущее Газы, отношения Израиля и новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, возможность нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией и странами Персидского залива, иранская ядерная угроза, события внутренней политики Израиля и другие темы.

Йехиэль Лайтер, в частности, заявил о возможности того, что Ливан и Сирия присоединятся к "авраамовым соглашениям" раньше, чем это сделает Саудовская Аравия. "Нет никаких причин, по которым мы не должны двигаться вперед в достижении соглашений. Мы кардинально изменили парадигму там (в Сирии и Ливане)", – отметил израильский посол.

В этом интервью Лайтер резко критиковал Катар, обвиняя катарских лидеров в двуличии и в том, что они поддерживают "как поджигателей, так и пожарных". Посол Израиля подчеркнул: "Катарцы разделяют идеи "Братьев-мусульман", они верят в унижение западной культуры. Они пытаются влиять на Запад с помощью денег".