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Израиль

Тело молодого мужчины найдено в автомобиле в Яффо

Тель-Авив
время публикации: 25 мая 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 17:50
Тело молодого мужчины найдено в автомобиле в Яффо
Пресс-служба ЗАКА

Мужчина в возрасте около 25 лет обнаружен бездыханным в автомобиле, находившемся на улице Нахаль а-Бесор в Яффо. На место происшествия были вызваны волонтеры организации по сбору жертв терактов и катастроф ЗАКА.

По словам прохожих, молодого человека нашли в машине без сознания, прибывшая на место бригада медиков констатировала его смерть.

Тело было передано в Национальный институт судебной медицины, полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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