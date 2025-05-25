Тело молодого мужчины найдено в автомобиле в Яффо

Мужчина в возрасте около 25 лет обнаружен бездыханным в автомобиле, находившемся на улице Нахаль а-Бесор в Яффо. На место происшествия были вызваны волонтеры организации по сбору жертв терактов и катастроф ЗАКА.

По словам прохожих, молодого человека нашли в машине без сознания, прибывшая на место бригада медиков констатировала его смерть.

Тело было передано в Национальный институт судебной медицины, полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.