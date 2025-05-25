Повторное сообщение о розыске: пропал 15-летний Авиэль Овадия из Рош а-Айна
время публикации: 25 мая 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 16:55
Полиция Израиля вновь просит помощи в розыске 15-летнего Авиэля Овадии из Рош а-Айна. В последний раз его видели в Эльаде на улице Шимон а-Цадик. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый брюнет, глаза карие. Описания одежды нет.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.
Предыдущее сообщение о розыске публиковалось 6 апреля.