ШНБ предупреждает израильтян о возможных угрозах в Канаде

Штаб национальной безопасности Израиля (ШНБ) предупреждает израильтян, находящихся в Канаде о необходимости повышенных мер предосторожности. Уровень угроз повышен до 2-го ("эпизодические угрозы").

Отмечается, что предупреждение опубликовано в связи с растущей угрозой со стороны террористических элементов в отношении израильтян и евреев в Канаде.

За последние полтора года в Канале было совершено несколько нападений на еврейские центры и учреждения, включая стрельбу, бросание бутылок с зажигательной смесью и угрозы в адрес израильтян/евреев в стране.

ШНБ рекомендует всем израильтянам, проживающим в Канаде или посещающим Канаду, принимать повышенные меры предосторожности, избегать демонстрации израильско-еврейской символики и проявлять повышенную бдительность в общественных местах.

Сегодня, 25 мая, ожидаются антиизраильские демонстрации в канадских городах Торонто и Уотерлу.