Церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве перенесена на 15 июня

В ближайшее воскресенье исполнится 24 года со дня трагической даты – 1 июня 2001 года в результате теракта на дискотеке "Дольфи" погибли десятки людей.

В этом году официальная траурная церемония памяти жертв теракта в "Дольфи" перенесена, так как вечером 1 июня наступает праздник Шавуот.

Организаторы сообщили редакции Newsru.co.il, что церемония состоится 15 июня (начало в 18:00) возле памятника жертвам теракта в Тель-Авиве. Время и место проведения официальной церемонии согласованы министерством алии и интеграции с мэрией Тель-Авива.

Напомним, что в прошлом году церемония была перенесена с 1 июня на 10 июня.

Теракт в "Дольфи"

Поздно вечером 1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.

На месте теракта в "Дольфи" были установлены два памятника – стела с именами погибших в теракте людей (авторы Варда Гиволи и Илан Гельбер) и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать" (автор Давид Шабат). Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.