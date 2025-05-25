Министр обороны запретил главному военному прокурору участвовать в конференции коллегии адвокатов

Министр обороны Исраэль Кац запретил главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми принимать участие в ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов.

Как сообщает "Кан", начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступал за участие главного военного прокурора в конференции, как это было все последние годы. Замир направил соответствующее обращение в канцелярию министра обороны.

В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац заявил, что, по его мнению, участие действующих офицеров в мероприятиях, носящих политический и дискуссионный характер, тем более в период тяжелых споров и разногласий, совершенно неуместно.

"Будет лучше, если главный военный прокурор будет тратить время на выполнение своих непосредственных обязанностей, в частности завершения изучения вопросов, ответов на которые ждет общественность, а также на оказание помощи солдатам и командирам ЦАХАЛа, в том что касается развенчания клеветы, исходящей как из-за границы, так и из Израиля, по поводу действий ЦАХАЛа в секторе Газы", – сказал Кац.