Вновь поступили сообщения о разграблении гуманитарной помощи в Газе

Источники в Газе сообщают, что в воскресенье, 25 мая, гуманитарная помощь, ввезенная грузовиках в район города Газа, вновь была разграблена.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

На этой неделе, по всей видимости 26 или 27 мая, начнут свою работу четыре пункта распределения американской гуманитарной помощи в секторе Газы. Три пункта будут действовать в районе Рафиаха (Рафаха), между Филадельфийской осью и осью Мораг, четвертый – на оси Салах ад-Дин. Предполагается, что представитель от семьи, нуждающейся в гуманитарной помощи, будет получать ее в одном из пунктов после того, как пройдет проверку на входе. Данный план имеет и плюсы, и минусы. Такая система, как полагают ее создатели, позволит передавать гуманитарную помощь напрямую, не допуская того, чтобы ее захватили террористы ХАМАСа или других террористических группировок. Однако существует опасность того, что возле пунктов выстоятся многочасовые очереди. Непонятно и то, кто и как защитит получателей помощи от грабителей после того, как они покинут пункт выдачи.