ЦАХАЛ планирует завершить операцию "Колесницы Гидеона" в Газе через два месяца

Израильские телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" цитируют источник в ЦАХАЛе, который сообщил, что цель операции "Колесницы Гидеона" – взятие под контроль 75% территории сектора Газы, и она будет выполнена в течение двух месяцев. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 40% сектора.

За время операции "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ нанес удары по 2900 целям и ликвидировал более 800 боевиков ХАМАСа, включая 50 командиров террористической группировки.