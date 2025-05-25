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Израиль

ЦАХАЛ планирует завершить операцию "Колесницы Гидеона" в Газе через два месяца

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 25 мая 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 20:18
ЦАХАЛ планирует завершить операцию "Колесницы Гидеона" в Газе через два месяца
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" цитируют источник в ЦАХАЛе, который сообщил, что цель операции "Колесницы Гидеона" – взятие под контроль 75% территории сектора Газы, и она будет выполнена в течение двух месяцев. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 40% сектора.

За время операции "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ нанес удары по 2900 целям и ликвидировал более 800 боевиков ХАМАСа, включая 50 командиров террористической группировки.

Израиль
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