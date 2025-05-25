Трамп направил главу МВБ в Иерусалим после убийства двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:53 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 20:00
По личному распоряжению президента США Дональда Трампа глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм посетит Израиль. CNN сообщает, что указание было отдано после того, как в Вашингтоне были убиты двое сотрудников посольства Израиля.
Источник в министерстве внутренней безопасности сообщил CNN, что Кристи Ноэм встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и жертвами террора.
Ожидается, что Кристи Ноэм прибудет в Израиль вечером в воскресенье, 25 мая, и вылетит в США на следующий день.
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