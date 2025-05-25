Трамп направил главу МВБ в Иерусалим после убийства двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

По личному распоряжению президента США Дональда Трампа глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм посетит Израиль. CNN сообщает, что указание было отдано после того, как в Вашингтоне были убиты двое сотрудников посольства Израиля.

Источник в министерстве внутренней безопасности сообщил CNN, что Кристи Ноэм встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и жертвами террора.

Ожидается, что Кристи Ноэм прибудет в Израиль вечером в воскресенье, 25 мая, и вылетит в США на следующий день.