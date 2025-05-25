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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 мая 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 09:50
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" продолжают действовать в секторе Газы, участвуя в военной операции "Колесницы Гидеона".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что на прошлой неделе, 22 мая, после того, как в бою был тяжело ранен командир танка 52-го батальона, израильские военные нанесли удар по цели и ликвидировали группу террористов (определение цели и ликвидация заняли 4 минуты). Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа уничтожили оставшихся террористов из группы, которая ранее атаковала израильских военных.

Израиль
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