Задержан подозреваемый в совершении убийства в Рамат-Гане
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:10
Полиция сообщила о задержании 30-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в вооруженном нападении 17 ноября 2024 года на улице Жаботинского в Рамат-Гане, в результате которого погиб мужчина.
Судя по сообщению полиции, тогда применялось как огнестрельное, так и холодное оружие. Один из раненых впоследствии умер.
Подозреваемый был задержан на севере Израиля. Мировой суд в Тель-Авиве продлил срок содержания его под стражей до 29 мая.
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