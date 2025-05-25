Задержан подозреваемый в совершении убийства в Рамат-Гане

Полиция сообщила о задержании 30-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в вооруженном нападении 17 ноября 2024 года на улице Жаботинского в Рамат-Гане, в результате которого погиб мужчина.

Судя по сообщению полиции, тогда применялось как огнестрельное, так и холодное оружие. Один из раненых впоследствии умер.

Подозреваемый был задержан на севере Израиля. Мировой суд в Тель-Авиве продлил срок содержания его под стражей до 29 мая.