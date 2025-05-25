ВМС ЦАХАЛа ликвидировали боевика морского спецназа ХАМАСа, участника резни 7/10

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что военно-морские силы, действуя в рамках операции "Колесницы Гидеона", нанесли удар по цели и ликвидировали Ахмада Усаму Хасана аль-Лахуани, боевика морского спецназа ХАМАСа, участвовавшего в нападении на Керем-Шалом 7 октября 2023 года.

Судя по всему, террорист был уничтожен в западной части сектора Газы.

Другие подробности не приводятся.