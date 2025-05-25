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Израиль

ВМС ЦАХАЛа ликвидировали боевика морского спецназа ХАМАСа, участника резни 7/10

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 мая 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 17:00
ВМС ЦАХАЛа ликвидировали боевика морского спецназа ХАМАСа, участника резни 7/10
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что военно-морские силы, действуя в рамках операции "Колесницы Гидеона", нанесли удар по цели и ликвидировали Ахмада Усаму Хасана аль-Лахуани, боевика морского спецназа ХАМАСа, участвовавшего в нападении на Керем-Шалом 7 октября 2023 года.

Судя по всему, террорист был уничтожен в западной части сектора Газы.

Другие подробности не приводятся.

Израиль
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