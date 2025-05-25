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Израиль

Внимание, розыск: пропал 32-летний Жаки Леви из Рамле

время публикации: 25 мая 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 16:33
Внимание, розыск: пропал 32-летний Жаки Леви из Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Жаки Леви из Рамле. В последний раз его видели вечером 24 около поселка Мацлиах. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, темные волосы, карие глаза.

Описание одежды и обуви: белые шорты, черная рубашка, черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.

Израиль
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