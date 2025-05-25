Внимание, розыск: пропал 32-летний Жаки Леви из Рамле

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Жаки Леви из Рамле. В последний раз его видели вечером 24 около поселка Мацлиах. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, темные волосы, карие глаза.

Описание одежды и обуви: белые шорты, черная рубашка, черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.