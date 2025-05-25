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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Ноа Эльгали

Розыск
время публикации: 25 мая 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 22:44
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Ноа Эльгали
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Ноа Эльгали, жительницы Нагарии. В последний раз ее видели 22 мая, когда она выходила из общежития для подростков "Бейт Кешет" в Ришон ле-Ционе.

Приметы разыскиваемой: рыжие волосы. Девочка покинула общежитие в сатиновой розовой пижаме.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 04-951-8444.

Израиль
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