Внимание, розыск: пропала 15-летняя Ноа Эльгали

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Ноа Эльгали, жительницы Нагарии. В последний раз ее видели 22 мая, когда она выходила из общежития для подростков "Бейт Кешет" в Ришон ле-Ционе.

Приметы разыскиваемой: рыжие волосы. Девочка покинула общежитие в сатиновой розовой пижаме.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 04-951-8444.