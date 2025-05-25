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Израиль

В кибуце Ашдот-Яаков убита 54-летняя Равит Галь Нехмад

Полиция
Убийства
Семейное насилие
время публикации: 25 мая 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 22:12
В кибуце Ашдот-Яаков убита 54-летняя Равит Галь Нехмад
фото предоставлено семьей

Разрешено к публикации имя женщины, убитой в кибуце Ашдот-Яаков, это 54-летняя Равит Галь Нехмад, мать троих детей. Равит Галь Нехмад работала медсестрой.

Полиция проверяет подозрения, что Равит Галь Нехмад была убита бывшим мужем, 67-летним жителем поселка Аниам на Голанских высотах, который после затем покончил с собой.

Тела обнаружили вечером 25 мая после сообщений местных жителей о стрельбе. Парамедики констатировали смерть обеих жертв.

Супруги расстались в феврале. В полиции подчеркивают: ни до развода, ни после него жалоб на домашнее насилие не поступало.

Убийство и самоубийство были совершены из личного оружия мужчины, на которое у него имелось разрешение.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025

В кибуце Ашдот-Яаков найдены тела мужчины и женщины после сообщений о стрельбе