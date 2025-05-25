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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Шимон Элия Набуль из Цфата

Полиция
Розыск
время публикации: 25 мая 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 15:29
Внимание, розыск: пропал 15-летний Шимон Элия Набуль из Цфата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Шимона Элии Набуля из Цфата. В последний раз его видели утром 25 мая в автобусе по пути из Цфата в Бней-Брак. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.60, короткие черные волосы.

Описание одежды: синяя рубашка, синие брюки. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6978444.

Израиль
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