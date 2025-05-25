Внимание, розыск: пропал 15-летний Шимон Элия Набуль из Цфата

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Шимона Элии Набуля из Цфата. В последний раз его видели утром 25 мая в автобусе по пути из Цфата в Бней-Брак. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.60, короткие черные волосы.

Описание одежды: синяя рубашка, синие брюки. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6978444.