Внимание, розыск: пропал 15-летний Шимон Элия Набуль из Цфата
время публикации: 25 мая 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 15:29
Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Шимона Элии Набуля из Цфата. В последний раз его видели утром 25 мая в автобусе по пути из Цфата в Бней-Брак. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.60, короткие черные волосы.
Описание одежды: синяя рубашка, синие брюки. Носит очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6978444.