Начальник генштаба одобрил участие главного военного прокурора в конференции адвокатов, вопреки Кацу

Пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ заявление начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира о том, что он лично одобрил участие главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми в ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов.

В заявлении Замира подчеркивается, что участие главного военного прокурора в данной конференции "имеет первостепенное значение для разъяснения усилий, предпринимаемых в Армии обороны Израиля для соблюдения закона и международного права". "Эти разъяснения особенно важны в то время, когда Армии обороны Израиля приходится иметь дело с ложными заявлениями и ложными обвинениями в адрес бойцов Армии обороны Израиля", – говорится в этом документе.

Ранее министр обороны Исраэль Кац запретил главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми принимать участие в ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов.

"Кан" сообщал, что начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир изначально выступал за участие главного военного прокурора в конференции, как это было все последние годы. Замир направил соответствующее обращение в канцелярию министра обороны. В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац заявил, что, по его мнению, участие действующих офицеров в мероприятиях, носящих политический и дискуссионный характер, тем более в период тяжелых споров и разногласий, совершенно неуместно. "Будет лучше, если главный военный прокурор будет тратить время на выполнение своих непосредственных обязанностей, в частности завершения изучения вопросов, ответов на которые ждет общественность, а также на оказание помощи солдатам и командирам ЦАХАЛа, в том что касается развенчания клеветы, исходящей как из-за границы, так и из Израиля, по поводу действий ЦАХАЛа в секторе Газы", – сказал Кац.

Опубликовав свое заявление после запрета Каца, начальник генштаба дал понять, что готов к конфронтации с министром обороны по данному вопросу.

После публикации заявления Замира министр обороны Исраэль Кац вновь заявил: "Рассмотрев все обстоятельства, я решил не одобрять участие главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми в конференции Всеизраильской ассоциации адвокатов – по причинам, которые я изложил... Полномочия по этому вопросу находятся в моей компетенции как министра обороны, и я принял соответствующее решение".