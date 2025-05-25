Комиссия по этике Кнессета не усмотрела нарушений в призыве "сжечь Газу"

Комиссия Кнессета по этике постановила, что призыв вице-спикера Кнессета Нисима Ватури ("Ликуд") "сжечь Газу" не является нарушением парламентской этики, поскольку речь идет о "высказывании политического характера, которое явно отражает взгляды парламентария".

Вместе с тем, глава комиссии Моше Рот ("Яадут а-Тора") отметил, что высказывание Ватури "не делает чести Кнессету".

По информации "Гаарец", заседание комиссии состоялось на прошлой неделе и проводилось по жалобе, поданной депутатом Офером Касифом (блок ХАДАШ-ТААЛ).