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Израиль

Комиссия по этике Кнессета не усмотрела нарушений в призыве "сжечь Газу"

Ликуд
ХАДАШ-ТААЛ
Кнессет
время публикации: 25 мая 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 20:35
Нисим Ватури ("Ликуд")
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по этике постановила, что призыв вице-спикера Кнессета Нисима Ватури ("Ликуд") "сжечь Газу" не является нарушением парламентской этики, поскольку речь идет о "высказывании политического характера, которое явно отражает взгляды парламентария".

Вместе с тем, глава комиссии Моше Рот ("Яадут а-Тора") отметил, что высказывание Ватури "не делает чести Кнессету".

По информации "Гаарец", заседание комиссии состоялось на прошлой неделе и проводилось по жалобе, поданной депутатом Офером Касифом (блок ХАДАШ-ТААЛ).

Израиль
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