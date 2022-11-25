Соглашение с Бен-Гвиром, неуступчивый Смотрич и сонная оппозиция. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

На исходе недели, которая, казалось, не принесет плодов на поле переговоров между Биньямином Нетаниягу и его партнерами по право-религиозному блоку, главе "Ликуда" удалось одержать первую победу: в ночь на 25 ноября "Ликуд" подписал соглашение о распределении портфелей в будущем правительстве с партией "Оцма Иегудит".

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Речь не идет о коалиционном соглашении. Партия Бен-Гвира не обязалась голосовать за приведение к присяге правительства Нетаниягу, и депутат Ицхак Васерлауф, который займет должность министра развития Негева и Галилеи, уже заявил, что "Оцма Иегудит" не войдет в коалицию без "Ционут Датит". Нетаниягу, со своей стороны, не дал Бен-Гвиру никаких письменных обещаний касательно изменений в политике по тому или иному вопросу. Однако трудно переоценить важность этого соглашения на фоне едва передвигающихся коалиционных переговоров.

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Итамар Бен-Гвир получил почти все, что требовал. Он станет министром внутренней, а точнее – национальной безопасности, а это значит, что его полномочия будут расширены по сравнению с теми, что были у его предшественника. Его партия получит руководство комиссией Кнессета по внутренней безопасности. Иными словами, весь комплекс вопросов, касающийся работы полиции и правоохранительных органов оказался в руках Бен-Гвира. "Оцма Иегудит" была вынуждена пойти на компромисс в том, что касается министерства развития Негева, Галилеи и периферии. Еще в начале уходящей недели представители "Оцма Иегудит" заявляли, что не войдут в коалицию, если не получат этот портфель. Но, как уже неоднократно говорилось, Бен-Гвир очень быстро овладевает премудростями профессии политика, включая одну из главных – способность жертвовать второстепенным ради главного. "Оцма Иегудит" получит "только" портфель Негева и Галилеи, оставив периферию ШАСу. Через несколько часов после подписания соглашения с "Ликудом" стало известно о первых контактах Итамара Бен-Гвира с главой РААМ Мансуром Аббасом. Кто мог такое представить два года назад?

Не менее, а возможно и более, чем Бен-Гвира, это соглашение радует Биньямина Нетаниягу. Оно достигнуто после тяжелой и бесплодной недели, когда стороны скорее делали вид, что ведут переговоры, чем вели их на самом деле. В первую очередь, это касается переговоров между "Ликудом" и "Ционут Датит".

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В "Ликуде" раздражены. "После переговоров со Смотричем мы еще соскучимся по Беннету", – сказал один из приближенных Нетаниягу. Вероятнее всего, он намекал на то, что Смотрич, как и Беннет, в состоянии не позволить Нетаниягу сформировать коалицию. В "Ликуде" не забыли, что именно Смотрич весной 2021 года наложил вето на создание правительства во главе с Нетаниягу при поддержке Мансура Аббаса. Однако Нетаниягу достаточно опытный политик, чтобы понимать, что сделанное Смотричем тогда не имеет ничего общего с тем, как будет выглядеть аналогичное действие сегодня. Тогда в глазах собственного электората, Смотрич стал принципиальным политиком, предотвратившим создание коалиции, опирающейся на "Мусульманских братьев". Если коалиция не будет создана на сей раз, и Нетаниягу удастся возложить на него ответственность за провал, в глазах всего правого лагеря он станет человеком, который не позволил создать самое правое в истории Израиля правительство. Все это отлично понимают в "Ликуде", и раздражение там вызвано не опасением, что Смотрич не позволит создать правительство. Глава "Ционут Датит" отлично понимает, что лучшей коалиции у него не будет видимо никогда, а 14 мандатов – это в основном мандаты Бен-Гвира. В "Ликуде" раздражены тем, что Смотрич торгуется гораздо более умело, чем тот же Беннет, не попадает в ловушки, которые ему расставляет Нетаниягу, и раз за разом вынуждает главу "Ликуда" идти на попятный. Люди, информированные о ходе переговоров, рассказывают, что Смотрич пришел на них с 26 листами требований, набранных мелким шрифтом. Большинство их это те самые козы, которых вводят в дом, чтобы потом вывести в качестве "уступки" на переговорах. Однако и того, что уже получил глава "Ционут Датит" достаточно, чтобы понять, кто именно на данном этапе диктует ход переговоров.

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На этой неделе Нетаниягу был вынужден обратиться к главе ШАС Арье Дери с просьбой отказаться от требования получить пост министра финансов. Напомним, что коалиционные переговоры начались с того, что Нетаниягу попросил Дери попросить портфель главы минфина. Зачем? Чтобы не отдавать его Смотричу. Глава "Ционут Датит" пожал плечами и сказал, что он – так уж и быть – готов на министерство обороны. Всем было понятно, что это блеф и целью Смотрича является минфин. Однако блефовал Смотрич очень убедительно, и Нетаниягу понял, что тот не шутит. Дери, тем временем, все больше нравилась идея стать министром финансов, и в итоге Нетаниягу пришлось вспомнить слово "ротация". Половину каденции Смотрич будет главой минфина, а Дери министром внутренних дел, половину каденции министром финансов будет Дери, а Смотрич займет канцелярию министра внутренних дел. Последнее чего хотел Нетаниягу – это давать возможность "Ционут Датит" влиять на местные органы власти, да еще в период, предшествующий выборам. Однако в нынешних условиях с точки зрения главы "Ликуда", это уже наименьшее зло.

Однако портфели – это еще не все. Про Смотрича можно говорить многое, но он пришел в политику не для того, чтобы бесцельно проводить время в уютном кресле. Проблема лишь в том, что его намерения не совпадают с тем, что планирует Нетаниягу.

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Одним из требований Смотрича на переговорах является передачи в минфин гражданской администрации Иудеи и Самарии. Это ведомство регулирует все вопросы, касающиеся повседневной жизни израильтян и палестинских арабов на территориях. Гражданская администрация выдает разрешения на строительство, разрушает форпосты, выдает разрешения на въезд в Израиль. Планы Смотрича в Иудее и Самарии кардинально отличаются от тех, что находятся в голове у Нетаниягу. "В первые два года надо будет вести себя очень ответственно", – сказал Нетаниягу Смотричу, подразумевая период, оставшийся до выборов в США, который, как надеются в формирующейся коалиции, произойдет смена власти в Вашингтоне. Вряд ли Смотрич согласится с таким подходом. А если напомнить, что сувереном в Иудее и Самарии является командующий центральным округом ЦАХАЛа, который подчиняется начальнику генерального штаба, который подчиняется министру обороны (в будущем правительстве Йоаву Галанту), станет ясно, что конфликт в правительстве по вопросу об Иудее и Самарии – это только дело времени.

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И это только один вопрос.

Отношениям Нетаниягу и Смотрича уделяется такое внимание и место по одной причине: они являются главным препятствием на пути к коалиционному соглашению. Именно отношения, а не идеологические разногласия. Когда Смотрич в беседах с приближенными называл Нетаниягу прожженным лгуном, он не рассчитывал, что журналист Михаэль Шемеш сделает эти записи достоянием общественности. Однако они являются отличным объяснением того, как ведет себя на переговорах Смотрич. И не только он.

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На этой неделе "Ликуд" опубликовал свою позицию по основным вопросам коалиционных переговоров. В большинстве пунктов фигурируют обтекаемые, ни к чему не обязывающие во времени шаги. Больше всего это обеспокоило партию "Яадут а-Тора". В частности, там заинтересованы в том, чтобы реформы юридической системы были начаты в кратчайшие сроки. Закон о преодолении вето БАГАЦа необходим харедим в преддверии битв вокруг закона о призыве. Нетаниягу ограничивается общими формулировками. В ответ в "Яадут а-Тора" потребовали гарантий в том, что на пост министра юстиции будет назначен Ярив Левин. В "Яадут а-Тора" убеждены, что подобное назначение будет своего рода гарантией того, что реформы, о которых идет речь не растают в воздухе, как бывало со многими обещаниями, которые в ходе предвыборной кампании щедро давал Биньямин Нетаниягу. Источник в "Яадут а-Тора" сказала мне на этой неделе, что "Ликуд" не готов дать гарантии, которых требует партия. Вечером 24 ноября тот же источник сказал, что коалиционные переговоры остановились два дня назад. "Поведение "Ликуда" непостижимо", – заявляют в партии ашкеназских ультраортодоксов.

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Если кто-то ожидал, что теракты последних дней подтолкнут переговаривающиеся стороны к скорейшему подписанию соглашения, его ждало разочарование. В "Ликуде" призвали Смотрича проявить ответственность и "оставить в стороне вопрос о джобах во имя скорейшего формирования коалиции". В ответ на это депутат Кнессета и возможно будущая министр по делам алии и интеграции Орит Струк заявила, что "создание правительства – не цель, а средство, и поэтому оно имеет смысл только при наличии согласованной программы действий". Такой, по мнению Орит Струк, пока не наблюдается.

И лишь партия "Ноам", в лице ее единственного представителя Ави Маоза, пришла к соглашению с "Ликудом" еще до того, как это сделали в ШАС. "Ноам" получит должность заместителя министра в министерстве главы правительства. Полномочия еще не согласованы.

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На фоне тупика на переговорах со Смотричем и стагнации в контактах с "Яадут а-Тора", подписание предварительного соглашения с "Оцма Иегудит" – гораздо важнее для Нетаниягу, чем просто разрешение противоречий с одной из партий коалиции. Прежде всего, это снимает и последние разногласия с партией ШАС. Вопрос о министерстве развития Галилеи, Негева и периферии был единственным препятствием на пути к подписанию соглашения и с этой партией. Очень может быть, что соглашение с ней будет подписано в ближайшие выходные. Это не дает Нетаниягу коалиции. Это создает динамику, которая сама по себе оказывает давление на несговорчивого Бецалеля Смотрича. Голоса о том, что он ради должностей тормозит создание правого правительства, зазвучат еще громче.

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Нетаниягу удалось также сделать то, о чем он мечтал с самого начала коалиционных переговоров: вбить кол, если не кол – колышек, поставить досочку между Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем. Несмотря на уже упоминавшееся обещание Ицхака Васерлауфа, согласно которому "Оцма Иегудит" не войдет в коалицию без "Ционут Датит", подписанное ночью соглашение не может не усилить недоверия между Бен-Гвиром и Смотричем. Такое недоверие очевидным образом ослабляет стабильность позиций Смотрича. Это все что нужно Нетаниягу на сегодняшний день.

Подписание соглашения о портфелях без упоминания повестки дня правительства, без каких-либо обязательств – также в интересах Нетаниягу. Напомним, что именно такое, "тонкое" соглашение, он пытался навязать своим партнерам. Немало достижений в конце тупиковой недели.

В "Ликуде" терпеливо ждут пока Нетаниягу закончит переговоры с коалиционными партнерами для того, чтобы получить то, что после этих переговоров останется, однако терпение депутатов иссякает. Если Давид Битан говорит в открытую о том, что Нетаниягу "не умеет вести переговоры", некоторые другие депутаты говорят об о том же самом вполголоса. Объективно у ликудников нет повода для претензий. Фракция из 32 депутатов получит 18-19 министерских портфелей. Министерства обороны, иностранных дел (бывший посол Израиля в США Рон Дермер уже не кандидат на эту должность), юстиции, просвещения (и тут Смотрич пытается получить должность замминистра для своей партии, чтобы контролировать национально-религиозную систему просвещения), транспорта, связи, экономики, не говоря уже о более мелких, остаются за "Ликудом". Однако общее ощущение того, что Нетаниягу более занят коалиционными партнерами, нежели своей собственной партий, подогревает и без того растущее раздражение в отношении лидера партии. "Тот, кого ты сталкиваешь со ступенек, когда поднимаешься по лестнице наверх, будут ждать тебя, когда ты станешь спускаться вниз", – сказал 26 лет назад Реувен Ривлин Биньямину Нетаниягу. Сегодня эта фраза актуальна, как никогда. Исраэль Кац и Давид Амсалем, Давид Битан и Юлий Эдельштейн – далеко не полный список еще недавно высокопоставленных депутатов и министров от "Ликуда", получившие ясные индикации того, что серьезных постов в шестом правительстве Нетаниягу они не получат. В "Ликуде" формируются лагеря, и уверенность, что речь идет о последней каденции Нетаниягу на посту премьер-министра, лишь ускоряет процесс формирования этих лагерей. В окружении Нетаниягу не устают повторять, что публикации о распределении портфелей неверны. Так это или нет станет ясно в ближайшие недели.

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А в будущей оппозиции, тем временем, пытаются организовать ряды заново. Насколько это непросто – стало ясно на этой неделе, когда была опубликована инициатива религиозных партий закрепить в законе право на проведение мероприятий с разделением мужчин и женщин. Подчеркивалось, что речь идет о мероприятиях для религиозных людей, однако это не помешало главе "Еш Атид" Яиру Лапиду вновь заявить о скором превращении Израиля в Иран. Первым Лапиду ответил депутат от "Махане Мамлахти" Матан Каана. "Есть люди, для которых такие мероприятия – это образ жизни. Не разрешать этим людям проводить мероприятия с гендерным разделением – это просто принуждение", – заявил бывший министр по делам религий.

Будущая оппозиция производит впечатление дремлющей и неактивной даже когда речь идет о вопросах, по поводу которых нет разногласий между партиями, формирующими ее. Так, например возражение против запланированных реформ юридической системы объединяет всех в блоке потерпевших поражение на выборах от "Еш Атид" до ХАДАШ-ТААЛ. На прошлой неделе депутаты от партии "Авода" Гилад Карив и Эфрат Райтен организовали в Кнессете мероприятие "в защиту демократии". Кроме организаторов на это мероприятие пришел еще один депутат Кнессета: один из инициаторов и авторов реформ Симха Ротман ("Ционут Датит"). В оппозиции говорят о том, что, когда настанет время "настоящей борьбы", они будут вести себя значительно острее. Первый экзамен предстоит уже на следующей неделе, когда еще не созданная коалиция попытается провести поправку к закону о правительстве, согласно которой министром не может быть только человек, который был приговорен к реальному, а не условному заключению. Эта поправка необходима, чтобы позволить главе ШАС Арье Дери стать министром. В ныне действующем законе оговариваются ограничения, наложенные на политика, приговоренного к заключению – и не определено, идет ли речь об условном или реальном наказании. Ожидается, что принятие поправки к закону вызовет бурную дискуссию и станет первым актом войны формирующегося правительства с юридической системой страны.

По многим вопросам будущая оппозиция настолько расколота и разношерстна, что едва ли возможно говорить о скоординированных действиях.

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В Кнессете 25-го созыва оппозиция будет состоять из плохо сочетающихся между собой осколков. "Еш Атид" и "Авода" на левоцентристском направлении, НДИ и "Махане Мамлахти" – правоцентристы и ХАДАШ-ТААЛ, все более отдаляющаяся от израильского мэйнстрима (чего стоит одно только заявление депутата Офера Касфиа, который объединил Арье Щупака, убитого в теракте в Иерусалиме и Ахмада Шхадэ, застреленного военнослужащими в ходе беспорядков в Шхеме). Партия РААМ, в свою очередь, вполне недвусмысленно дала понять "Еш Атид", что не считает себя автоматически принадлежащей к его блоку. И это если оставить в стороне главное: далекие от идеальных личные отношения среди лидеров оппозиционных партий. Лапид и Ганц трудом общаются между собой, конфликт между Лапидом и Либерманом из тайного стал явным, а об отношениях между Михаэли и Лапидом сказано уже все, что может быть сказано.

Особое внимание в оппозиции привлекают депутаты Гидеон Саар и Зеэв Элькин. Оба политика с огромным опытом, однако совершенно не очевидно, что готовы на длительное пребывание в оппозиции. За 16 лет в Кнессете Зеэв Элькин никогда в оппозиции не был. Гидеон Саар там была в последний раз в 2006 году. Пока неизвестно, как долго они согласятся находиться на скамьях оппозиции, пререкаясь с заметно превосходящими силами будущей коалиции в комиссиях и подавая законопроекты, у которых нет шансов быть утвержденными.

В НДИ также заняли выжидательную позицию. Можно предположить, что после приведения правительства к присяге и появления первых инициатив в области религии и государства, в партии Либермана перейдут в атаку.