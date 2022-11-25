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    В Израиле

    Полиция сменила статью в деле о гибели Юрия Волкова с причинения смерти по легкомыслию на убийство

    время публикации: | последнее обновление:
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    Полиция сменила статью в деле о гибели Юрия Волкова с причинения смерти по легкомыслию на убийство
    Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

    Через час после того, как стало известно, что 23-летнему Ади Мизрахи, подозреваемому в убийстве санитара Юрия Волкова, вменяется причинение смерти по легкомыслию, максимальное наказание за которое – 12 лет тюрьмы, полиция изменила уголовную статью на убийство, по которой максимальным предусмотренным наказанием является пожизненное заключение.

    Стоит также отметить, что изначально полиция просила суд провести заседание об определении меры пресечения для подозреваемого в убийстве за закрытыми дверьми, однако судья отклонила эту просьбу.

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    Срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 15 суток.

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    Адвокат Ади Мизрахи утверждает, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления, и что полицейские напрасно убили собаку, которую его подзащитный хотел запереть, а заодно ранили его девушку, находящуюся на шестом месяце беременности.

    Убийство 52-летнего Юрия Волкова произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Женщина попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Этим вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

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    На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

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    Один из задержанных в ходе полицейской операции в Холоне дал показания против Мизрахи. Он сообщил следователям, что Мизрахи просил его избавиться от мотоцикла, а также рассказал ему об убийстве.

    Вечером 24 ноября мировой суд Тель-Авива по просьбе полиции выпустил запрет на публикацию подробностей, касающихся расследования дела об убийстве Юрия Волкова.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2022
    Подозреваемому в убийстве Юрия Волкова вменяют причинение смерти по легкомыслию
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