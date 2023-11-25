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    В Израиле

    Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки

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    Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки

    Поздно вечером в субботу, 25 ноября, были освобождены 13 израильтян и четверо граждан Таиланда, 50 дней находившихся в плену у боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

    Это был второй этап реализации сделки по "обмену пленными". Одновременно из израильских тюрем вышли 39 заключенных – женщин и подростков, жителей Палестинской автономии – осужденных за преступления, связанные с безопасностью (убийц среди освобожденных нет).

    Гарантами по сделке выступали Катар и Египет. Реализация второго этапа сделки была задержана по инициативе ХАМАСа, утверждавшего, что Израиль не выполняет условия соглашения.

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    Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки:

    Альма ОР, 13 лет, Беэри

    Ноам ОР, 17 лет, Беэри

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    (Брат и сестра были похищены, судя по всему, вместе с отцом, Дрором)

    Хила РОТЕМ-ШОШАНИ, 13 лет (была похищена вместе с матерью, Реайей)

    Эмили КОРНБЕРГ-ХАНД, 8 лет, Беэри (считавшаяся ранее погибшей)

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    Ади ШОХАМ, 38 лет, из Маале-Цвия, похищена в Беэри

    Наве ШОХАМ, 8 лет, из Маале-Цвия, похищен в Беэри

    Яэль ШОХАМ, 3 года, из Маале-Цвия, похищена в Беэри

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    (Отец Наве и Ади, Таль Шохам, был похищен вместе с ними)

    Ноам АВИГДОРИ, 12 лет, из Од а-Шарона, похищена в Беэри

    Шарон АВИГДОРИ, 52 года, из Од а-Шарона, похищена в Беэри

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    Шошан ХАРАН, 67 лет, Беэри (бабушка Наве и Яэль, мать Ади)

    Нога ВАЙС, 18 лет, Беэри

    Шири ВАЙС, 53 года, Беэри

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    (Отец Ноги, Илан Вайс, также был похищен вместе с женой и дочерью)

    Майя РЕГЕВ, 21 год, из Герцлии, фестиваль около Реим (была ранена)

    Четверо граждан Таиланда были освобождены вне сделки с Израилем. Посредником выступала Турция.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2023
    Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки
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