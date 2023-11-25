Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки
Поздно вечером в субботу, 25 ноября, были освобождены 13 израильтян и четверо граждан Таиланда, 50 дней находившихся в плену у боевиков ХАМАСа в секторе Газы.
Это был второй этап реализации сделки по "обмену пленными". Одновременно из израильских тюрем вышли 39 заключенных – женщин и подростков, жителей Палестинской автономии – осужденных за преступления, связанные с безопасностью (убийц среди освобожденных нет).
Гарантами по сделке выступали Катар и Египет. Реализация второго этапа сделки была задержана по инициативе ХАМАСа, утверждавшего, что Израиль не выполняет условия соглашения.
Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки:
Альма ОР, 13 лет, Беэри
Ноам ОР, 17 лет, Беэри
(Брат и сестра были похищены, судя по всему, вместе с отцом, Дрором)
Хила РОТЕМ-ШОШАНИ, 13 лет (была похищена вместе с матерью, Реайей)
Эмили КОРНБЕРГ-ХАНД, 8 лет, Беэри (считавшаяся ранее погибшей)
Ади ШОХАМ, 38 лет, из Маале-Цвия, похищена в Беэри
Наве ШОХАМ, 8 лет, из Маале-Цвия, похищен в Беэри
Яэль ШОХАМ, 3 года, из Маале-Цвия, похищена в Беэри
(Отец Наве и Ади, Таль Шохам, был похищен вместе с ними)
Ноам АВИГДОРИ, 12 лет, из Од а-Шарона, похищена в Беэри
Шарон АВИГДОРИ, 52 года, из Од а-Шарона, похищена в Беэри
Шошан ХАРАН, 67 лет, Беэри (бабушка Наве и Яэль, мать Ади)
Нога ВАЙС, 18 лет, Беэри
Шири ВАЙС, 53 года, Беэри
(Отец Ноги, Илан Вайс, также был похищен вместе с женой и дочерью)
Майя РЕГЕВ, 21 год, из Герцлии, фестиваль около Реим (была ранена)
Четверо граждан Таиланда были освобождены вне сделки с Израилем. Посредником выступала Турция.
Названы имена израильтян, освобожденных на втором этапе сделки