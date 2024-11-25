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Израиль

Палестинские арабы создали фишинговый сайт Bit и обманули десятки израильтян

Полиция
Кибербезопасность
Мошенничество
время публикации: 25 ноября 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 16:27
Палестинские арабы создали фишинговый сайт Bit и обманули десятки израильтян
Пресс-служба полиции Израиля

Киберподразделение полицейского отдела ЛАХАВ-433 возбудило тайное расследование в отношении нескольких жителей палестинской деревни Бейт-Ур аль-Тахта, расположенной в окрестностях Рамаллы: они подозреваются в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали десятки израильтян.

Подозреваемые создали фейковый сайт, имитирующий популярное платежное приложение Bit, разослали гражданам тысячи текстовых sms-сообщений, в которых им предлагалось обновить их личные данные, перейдя по ссылке.

Когда пострадавшие заходили на указанную ссылку и вводили отправленный на их телефон одноразовый код, они передавали подозреваемым доступ к своим аккаунтам. После этого подозреваемые переводили номера телефонов жертв в другую компанию сотовой связи, используя удаленный доступ.

Они подключили эти мобильные номера к телефонным устройствам, находящимся под контролем подозреваемых, после чего, выдавая себя за своих жертв, они заказывали сотни кредитных карт и совершали крупные покупки, включающие оплату услуг, погашение чужих долгов и многое другое.

Обнаружить подозреваемых удалось благодаря технологическим инструментам и интенсивному расследованию, которое вело обвинительное подразделение ЛАХАВ. В понедельник утром сотрудники полиции в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа провели обыск в домах подозреваемых, в ходе обыска были изъяты крупные суммы наличными, компьютеры, мобильные телефоны и другие улики, связывающие подозреваемых с мошеннической схемой.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания подозреваемых, вскоре им будут предъявлены обвинения.

Израиль
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