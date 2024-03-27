Внимание, фишинг: сообщения от "Битуах Леуми" "вам положена выплата" – это обман

Институт национального страхования "Битуах Леуми" опубликовал предупреждение о рассылаемых от имени этой организации сообщениях по SMS и мессенджеру WhatsApp, в которых адресату сообщают о якобы полагающемуся ему возврате денег, получить который можно, пройдя по ссылке.

Приложенная ссылка должна ввести получателя сообщения в заблуждение: он видит название сайта bituahleumi.co.il, btlgov.org и тому подобные, сайты также оформлены под дизайн настоящего сайта Института национального страхования. Однако обратите внимание: подлинный адрес сайта "Битуах Леуми" – https://www.btl.gov.il/, он размещается на государственном домене gov.il, и любое другое "похожее" название, не размещенное на государственном домене gov.il – фальшивка.

При переходе по ссылке пользователю предлагают внести свои личные данные якобы для получения платежа – номер удостоверения личности, номер телефона, данные кредитной карты: номер, срок действия и CVC-код, расположенный на обороте карточки. Обратите внимание: "Битуах Леуми" никогда не попросит вас сообщить данные вашей кредитной карточки по ссылке в сообщении! Ссылки от "Битуах Леуми" всегда заканчиваются на .gov.il, а не на .com, .org, .co.il и так далее.

Обращения от "Битуах Леуми" никогда не бывают общими: в сообщении, посланном именно вам, обязательно будет указано ваше имя. Общий текст сообщения говорит о том, что речь идет о массовой рассылке, цель которой – выманить персональные данные у неосторожных пользователей и обокрасть их, сняв деньги с их кредитной карты.

И напоминаем вам основные правила безопасности в отношении цифрового мошенничества: никогда не нажимайте на ссылки в сообщениях и никогда не оставляйте свои личные данные. Если с вами связались якобы от "Битуах Леуми", вашего банка, сотовой компании и т.д., обратитесь туда по официальным каналам связавшейся с вами организации самостоятельно (номера телефонов и адреса сайтов можно найти в интернете), и ни в коем случае не продолжайте диалог с самозванцами.