Дело об изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате: потребовалась очная ставка
время публикации: 25 ноября 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 14:03
Продолжается расследование по делу о групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате. Первые задержания по этому делу были несколько недель назад.
Ynet сообщает, что прокуратура одобрила очную ставку между потерпевшей и подозреваемыми, которая состоялась на прошлой неделе. После этого мировой суд в Эйлате принял решение отпустить под домашний арест четверых подозреваемых. Однако полиция пытается опротестовать это решение.
Судя по имеющимся данным, следствие пока не может однозначно доказать, что подозреваемые были осведомлены о возрасте девочки.
Как сообщалось ранее, преступление было совершено летом, когда подозреваемые отдыхали в Эйлате.
Пострадавшей потребовалась длительная медицинская помощь для восстановления.