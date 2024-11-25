Дело об изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате: потребовалась очная ставка

Продолжается расследование по делу о групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате. Первые задержания по этому делу были несколько недель назад.

Ynet сообщает, что прокуратура одобрила очную ставку между потерпевшей и подозреваемыми, которая состоялась на прошлой неделе. После этого мировой суд в Эйлате принял решение отпустить под домашний арест четверых подозреваемых. Однако полиция пытается опротестовать это решение.

Судя по имеющимся данным, следствие пока не может однозначно доказать, что подозреваемые были осведомлены о возрасте девочки.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено летом, когда подозреваемые отдыхали в Эйлате.

Пострадавшей потребовалась длительная медицинская помощь для восстановления.