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Израиль

Дело об изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате: потребовалась очная ставка

Полиция
Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 25 ноября 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 14:03
Дело об изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате: потребовалась очная ставка
Jorge Novominsky/ Flash 90

Продолжается расследование по делу о групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате. Первые задержания по этому делу были несколько недель назад.

Ynet сообщает, что прокуратура одобрила очную ставку между потерпевшей и подозреваемыми, которая состоялась на прошлой неделе. После этого мировой суд в Эйлате принял решение отпустить под домашний арест четверых подозреваемых. Однако полиция пытается опротестовать это решение.

Судя по имеющимся данным, следствие пока не может однозначно доказать, что подозреваемые были осведомлены о возрасте девочки.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено летом, когда подозреваемые отдыхали в Эйлате.

Пострадавшей потребовалась длительная медицинская помощь для восстановления.

Израиль
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