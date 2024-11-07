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Израиль

Жители Сдерота задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате

время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 11:16
Жители Сдерота задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала двух подозреваемых по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате. Задержанные – жители Сдерота 19 и 17,5 лет.

Преступление было совершено летом, когда подозреваемые отдыхали в Эйлате.

Пострадавшей потребовалась длительная медицинская помощь для восстановления.

Подозреваемые, личности которых были установлены в ходе расследования, были задержаны в Сдероте вечером 6 ноября и доставлены в полицию Эйлата для допроса. Полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержании подозреваемых под стражей.

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