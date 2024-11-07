Жители Сдерота задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате
время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 11:16
Полиция задержала двух подозреваемых по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате. Задержанные – жители Сдерота 19 и 17,5 лет.
Преступление было совершено летом, когда подозреваемые отдыхали в Эйлате.
Пострадавшей потребовалась длительная медицинская помощь для восстановления.
Подозреваемые, личности которых были установлены в ходе расследования, были задержаны в Сдероте вечером 6 ноября и доставлены в полицию Эйлата для допроса. Полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержании подозреваемых под стражей.